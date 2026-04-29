В латвийских школах ухудшилась успеваемость из-за отмены русского языка

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

В Латвии родители учеников, говорящих на русском языке, отмечают ухудшение успеваемости детей после перехода на латышский язык преподавания. Об этом РИА Новости рассказал местный активист, выступающий за сохранение памятников советским солдатам.

По его словам, тема урока теперь объясняется только на латышском, который не всегда понятен русскоговорящему ребенку. «Об этом говорят очень много родителей. Постоянно в родительских чатах, в группах пишут, что действительно, успеваемость просела жутко», — цитирует собеседника агентство.

Активист добавил, что государственные экзамены школьники также будут сдавать на латышском языке.

Ранее выступавший в защиту русского языка депутат Рижской думы Алексей Росликов сообщил, что школьникам в Латвии запретили разговаривать между собой на русском на территории учебных заведений даже в свободное время. Политик также заявил, что его захотели лишить мандата.

