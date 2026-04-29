В МИД России рассказали о ядерной провокации Зеленского

Захарова: Зеленский провоцирует ядерный конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский отказом от мирных инициатив провоцирует ядерный конфликт. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«[Зеленский] продолжает провоцировать ядерный конфликт подобными заявлениями. (...) Зеленский не хочет мира, это очевидно. Он стремится к бесконечному затягиванию боевых действий и готов пойти на опасную эскалацию конфликта», — рассказал дипломат.

Она выразила уверенность, что первой жертвой ядерного шантажа может стать Европа.

Ранее Зеленский заявил, что Киев увеличивает дальность ударов Вооруженных сил Украины по территории России. По его словам, расстояние по прямой — более 1500 километров.