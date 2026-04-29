Экономика
21:18, 29 апреля 2026

В провинциальном городе РФ нашли однушку почти за 6 миллиардов рублей

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Саратове на одном из популярных сервисов объявлений выставили на продажу однокомнатную квартиру стоимостью почти 6 миллиардов рублей. Внимание на необычное предложение в провинциальном городе обратил пользователь с ником ev.pod в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Речь идет об объекте на вторичном рынке площадью 48 квадратных метров — за его покупку собственник попросил 5,95 миллиарда рублей. Лот расположен в спальном районе города, на Усть-Курдюмской улице, на 13 этаже 18-этажного дома 2022 года постройки. Квартира продается вместе с холодильником и стиральной машиной. Среди ее особенностей собственник выделил высокое качество ремонта, новизну техники, а также наличие панорамного окна, вместительной гардеробной и удобной инфраструктуры ЖК. Интерьер объекта выполнен в белом, молочном и сером тонах, при оформлении использовался мрамор.

«Aбcолютно новaя и чиcтaя. (...) Никaкиx дeшевых мaтеpиaлов и плитки c pаспрoдaж. Не экoномили нa мeлочах. (...) Двор безразмерный, машиноместа есть всегда. Продает непосредственно собственник, никаких скрытых платежей», — заверил автор объявления.

Пользователь, опубликовавший видео, выразил недоумение, за что нынешний владелец жилья просит столь крупную сумму. В свою очередь, комментаторы предположили, что собственник хочет привлечь внимание к своему объявлению или «ошибся ноликами».

Ранее риелтор Кирилл Флутков сообщил, что стоимость самой дорогой квартиры в Сочи в середине апреля составила 730,5 миллиона рублей.

    Последние новости

    Путин с Трампом оценили поведение Зеленского

    Трамп заявил о заинтересованности Путина в завершении конфликта на Украине

    Трамп после разговора с Путиным высказался об Украине словами «почти потерпела поражение»

    Трамп раскрыл детали разговора с Путиным

    Киев устроил показную эвакуацию из безопасных зон

    В российском регионе после атаки ВСУ отменили все мероприятия на майские праздники

    В Омске следователи раскрыли два преступления прошлого века благодаря анализу ДНК

    Бойфренд выбросил 29-летнюю королеву красоты с 13-го этажа

    В провинциальном городе РФ нашли однушку почти за 6 миллиардов рублей

    В Кремле объяснили введение ограничений в отношении некоторой литературы и фильмов

    Все новости
