17:59, 14 апреля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Названа цена самой дорогой квартиры в Сочи

Риелтор Флутков: Цена самой дорогой квартиры в Сочи составила 730,5 млн рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / Фотохост Конгресса молодых учёных / РИА Новости

Стоимость самой дорогой квартиры в Сочи, доступной для покупки на данный момент, 730,5 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвал эксперт по рынку недвижимости города-курорта Кирилл Флутков.

Речь идет о трехкомнатном лоте, расположенном в микрорайоне Приморье вблизи Курортного проспекта и первой береговой линии. Его площадь — 150 квадратных метров.

На втором месте в списке оказалась многокомнатная квартира метражом 600 «квадратов», которая находится в Центральном районе Сочи. За нее попросили 700 миллионов рублей. Замкнул тройку четырехкомнатный объект площадью 580 квадратных метров в микрорайоне Светлана, который продается за те же 700 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что цена самой дешевой квартиры в Сочи на первичном рынке недвижимости со сдачей в 2026 году составляет 8,14 миллиона рублей.

    Последние новости

    Героя России, которого награждал Путин, ищут уже 10 дней. Есть четыре версии его странного исчезновения

    Фото 82-летней Регины Дубовицкой вызвало сожаления в сети

    Задержан главный редактор «Сапы»

    Трамп высказался о следующем шаге в отношении Ирана

    Стало известно о взрыве в столице российского региона

    Горностай попозировал на камеру россиянке

    В центре Москвы перекрыли движение

    Самый дорогой зарубежный тур обошелся россиянам в миллион долларов

    Раскрыты условия повышения риска ранней смерти при наборе веса

    «Поливает грязью президента». Уехавшему в Латвию актеру Смольянинову дали восемь лет колонии по делу о фейках про армию

    Все новости
