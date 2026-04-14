Названа цена самой дорогой квартиры в Сочи

Риелтор Флутков: Цена самой дорогой квартиры в Сочи составила 730,5 млн рублей

Стоимость самой дорогой квартиры в Сочи, доступной для покупки на данный момент, 730,5 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвал эксперт по рынку недвижимости города-курорта Кирилл Флутков.

Речь идет о трехкомнатном лоте, расположенном в микрорайоне Приморье вблизи Курортного проспекта и первой береговой линии. Его площадь — 150 квадратных метров.

На втором месте в списке оказалась многокомнатная квартира метражом 600 «квадратов», которая находится в Центральном районе Сочи. За нее попросили 700 миллионов рублей. Замкнул тройку четырехкомнатный объект площадью 580 квадратных метров в микрорайоне Светлана, который продается за те же 700 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что цена самой дешевой квартиры в Сочи на первичном рынке недвижимости со сдачей в 2026 году составляет 8,14 миллиона рублей.