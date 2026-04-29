В России раскрыли тактику обороны ВСУ в Константиновке

Киселев: ВСУ используют подземные ходы для обороны Константиновки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют подземные ходы для обороны Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал военный эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

«Боевики ВСУ выкопали и укрепили центр города, как это было в Часовом Яре, с подземными ходами от многоэтажки к многоэтажке. Также противник использует крупные узлы для сопротивления в промзонах города», — раскрыл он.

По словам Киселева, украинские военнослужащие сделали укрепрайон из целого города.

Ранее глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что российские войска контролируют более 60 процентов города Константиновка. Кроме того, он добавил, что в пригороде Константиновки — населенном пункте Ильиновка — также развивается наступление российских войск.