В российском городе арестован глава центра при ДОСААФ за хищение 100 миллионов

В Петербурге арестован глава центра при ДОСААФ Гущин за хищение 100 млн рублей

В Санкт-Петербурге глава стрелково-спортивного центра при общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) Илья Гущин арестован по делу о хищении около 100 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Гущин обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Он заключен под стражу на один месяц и 25 суток. На заседании он возражал против ареста и просил избрать ему запрет определенных действий.

По версии следствия, не позднее июля 2023 года Гущин организовал схему вместе с установленными и неустановленными должностными лицами ООО «ТК Сокол», ООО «Фемистокол» и АО «Петроэлектросбыт»: они обратились в банк с заявками на получение банковских гарантий, которые потребовались для того, чтобы обеспечить обязательства «Сокола» перед «Петроэлектросбытом» по заведомо для них фиктивным договорам поставки нефтепродуктов. В результате банк одобрил выдачу гарантий.

После этого соучастники обеспечили перечисление от имени «Петроэлектросбыта» на банковские счета «Фемистокола» 46,2 миллиона рублей по одному договору и 45 миллионов рублей — по второму.

