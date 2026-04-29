В российском городе арестован глава центра при ДОСААФ за хищение 100 миллионов

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:02, 29 апреля 2026

В Петербурге арестован глава центра при ДОСААФ Гущин за хищение 100 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: объединённая пресс-служба судов Петербурга

В Санкт-Петербурге глава стрелково-спортивного центра при общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) Илья Гущин арестован по делу о хищении около 100 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Гущин обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Он заключен под стражу на один месяц и 25 суток. На заседании он возражал против ареста и просил избрать ему запрет определенных действий.

По версии следствия, не позднее июля 2023 года Гущин организовал схему вместе с установленными и неустановленными должностными лицами ООО «ТК Сокол», ООО «Фемистокол» и АО «Петроэлектросбыт»: они обратились в банк с заявками на получение банковских гарантий, которые потребовались для того, чтобы обеспечить обязательства «Сокола» перед «Петроэлектросбытом» по заведомо для них фиктивным договорам поставки нефтепродуктов. В результате банк одобрил выдачу гарантий.

После этого соучастники обеспечили перечисление от имени «Петроэлектросбыта» на банковские счета «Фемистокола» 46,2 миллиона рублей по одному договору и 45 миллионов рублей — по второму.

Ранее сообщалось, что в Ставрополье бывшего главу Кочубеевского муниципального округа обвинили в мошенничестве со спорткомплексом на 210 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Судьба кредита Украине на 90 миллиардов евро оказалась под угрозой

    В Москве появилась вакансия музы

    Разгадана тайна обновлений Windows

    Известный украинский блогер заявил о шоке от туалета в США

    В российском городе назовут улицу в честь Жириновского

    В расправе над королевой красоты обвинили ее свекровь

    Появились новые подробности о последствиях атаки ВСУ на Туапсе

    Новосибирские хирурги спасли орган пациенту с донорским сердцем

    Российский форвард поставил очередной рекорд в НХЛ

    Внешность 42-летней звезды «Доктора Хауса» на видео с кинофестиваля взволновала фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok