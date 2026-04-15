Бывший российский чиновник провернул аферу со спорткомплексом на 210 миллионов рублей

В Ставрополье экс-главу Кочубеевского обвинили в мошенничестве на 210 млн руб.

В Ставрополье бывшего главу Кочубеевского муниципального округа обвинили в мошенничестве со спорткомплексом на 210 миллионов рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фигурант действовал вместе с четырьмя местными жителями.

По данным ведомства, с апреля 2023 года по март 2024 года трое обвиняемых вместе с бывшим чиновником при исполнении контракта на реконструкцию спорткомплекса «Урожай» предоставили в администрацию акты выполненных работ с ложными данными. Глава округа принял их и оплатил. Таким образом бюджету был причинен ущерб на сумму более 210 миллионов рублей.

Кроме того, на протяжении длительного времени основной фигурант через доверенных лиц управлял несколькими коммерческими компаниями, и пользовался своим должностным положением для их покровительства.

В зависимости от роли и степени участия все они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»), статьи 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности») и части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере»). Все материалы направлены в суд Ставропольского края.

Ранее сообщалось, что в Красноярске раскрыто многомиллионное хищение в российском центре разработки космических аппаратов.