В США призвали Трампа оставить надежду на один исход переговоров с Ираном

Экс-полковник США Дэвис: Иран не станет рассматривать капитуляцию на переговорах

Безоговорочная капитуляция Тегерана даже не будет рассматриваться в рамках урегулирования ближневосточного конфликта. Такое мнение в соцсети X выразил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

«Безоговорочная капитуляция даже не рассматривается», — написал военный эксперт. По его словам, Иран доказал свою способность выживать в условиях жестких санкций и многолетней войны с Ираком, поэтому рассчитывать на его скорый коллапс после 40 дней бомбардировок не приходится.

Дэвис также призвал президента США Дональда Трампа не слушать советников, утверждающих обратное. Он предупредил об огромных издержках для американской экономики: из-за конфликта в опасном дефиците оказались нефть, бензин, дизтопливо, удобрения и гелий.

Ранее Иран заявил о готовности принять практические и беспрецедентные военные меры в случае продолжения морской блокады со стороны США. По данным телеканала, Вооруженные силы Ирана настаивают на необходимости дать «карающий ответ» на действия Вашингтона.

В военном руководстве страны считают, что сдержанность, проявленная до этого момента, была сознательным шагом для сохранения шансов на дипломатическое урегулирование. Источники подчеркивают, что Тегеран более не намерен проявлять сдержанность, если американская блокада продолжится.

