04:30, 29 апреля 2026

В США резко пригрозили пяти странам из-за России

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Полковник армии Соединенных Штатов Америки (США) в отставке Лоуренс Уилкерсон во время интервью профессору Гленну Диесену резко пригрозил сразу пяти странам, которые могут стремиться к военному конфликту с Россией. Беседа с полковником опубликована на YouTube-канале профессора.

«Если вы вступите в войну с Россией, вы останетесь одни со своими проблемами. Литва, Латвия, Эстония, Норвегия, Швеция — даже не желайте войны с Россией!», — высказался Уилкерсон.

Военный также добавил, что нынешняя политика ряда европейских стран по эскалации конфликта с Россией — это настоящее самоубийство. И, если война начнется, то этим странам не стоит надеяться на помощь Вашингтона.

Ранее страны Прибалтики отказались пропускать через свою территорию самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию.

