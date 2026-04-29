19:07, 29 апреля 2026

Военкор вспомнил Гитлера и Сталина после принятых в США с овациями слов Карла III

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Pool via Reuters

Аплодисменты Конгресса США королю Великобритании Карлу III после его призыва к единству НАТО перед якобы исходящей от России угрозы выглядят как двухпартийный консенсус на войну. Об этом заявил военкор Александр Коц, комментируя речь британского монарха в Telegram.

По словам журналиста, Карл III просил перед Конгрессом, «чтобы Америка пошла воевать» за интересы тех, кто не прекращает конфликт, а разжигает. «Две мировые войны, холодная война, Афганистан — он перечислял это как совместные достижения. И призывал сейчас вместе сплотиться перед российской угрозой и помочь Киеву победить», — подчеркнул он, обратив внимание, что после этого и республиканцы, и демократы, которые «публично грызутся из-за каждого бюджета», вместе зааплодировали стоя.

Коц отметил, что это были овации королю чужой страны, который приехал говорить конгрессменам, с кем их государству воевать. «Как говорится, вместе с Гитлером — против Сталина. Это к вопросу о том, что американцы вдруг полюбили Россию и перестали помогать Украине. Нет никакой любви. И никогда не будет», — заключил он.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил о скором конце королевской династии Великобритании. Комментируя выступление Карла III, он напомнил, что даже Елизавета II всегда декларировала необходимость достижения мира.

