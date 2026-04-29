Депутат Госдумы Чепа заявил о близком конце королевской династии Великобритании

Сегодня о близком конце королевской династии Великобритании говорят уже открыто. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Говорит Москва».

Комментируя слова короля Карла III о том, что США должны быть готовы к войне с Россией, парламентарий назвал их глупостями. «Естественно, даже статус Елизаветы II, если вспомнить, она была проводником, она всегда декларировала необходимость достижения мира по многим болевым точкам, но видите, как все меняется», — сказал Чепа.

По его мнению, в дальнейшем Карл III и его дети не будут представлять королевскую династию. Более того, этот статус разрушится, предрек депутат.

Ранее начальник Генштаба Бельгии генерал Фредерик Вансин заявил, что Европейский союз планирует затянуть конфликт на Украине до 2030 года, чтобы подготовиться к возможной войне с Россией. Комментируя эти слова в беседе с «Лентой.ру», член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник подчеркнул, что Европа забыла уроки истории, и война с Россией закончится для нее тяжелым поражением.