Врач предупредила об опасностях магазинного шашлыка

Врач Айсель Мамедова: В магазинных шашлыках слишком много усилителей вкуса

Терапевт и гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Айсель Мамедова предупредила, что готовый магазинный шашлык может серьезно навредить здоровью. О таящихся в этом продукте опасностях она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

«В готовых или замаринованных в магазине шашлыках всегда содержится избыточное количество соли, перца, уксуса, усилителей вкуса и фосфатов для удержания воды. Также нет информации о санитарных условиях, сроках и температуре хранения. Все это может привести к тяжелому отравлению», — заявила Мамедова.

Также, по словам врача, недобросовестные производители могут легко скрыть несвежее мясо под разными специями, которые отобьют неприятный запах. Кроме того, в подобных заготовках неоднократно обнаруживались вредные микроорганизмы, которые вызывают в том числе сальмонеллез, кишечную палочку, ротавирусную инфекцию, и шигеллы, провоцирующие развитие дизентерии, добавила специалистка.

Ранее россиян предупредили о штрафах за готовку шашлыка во дворе. За жарку шашлыка в необорудованном месте могут взыскать от 5 до 15 тысяч рублей, а в период действия особого противопожарного режима — до 10-20 тысяч рублей.

