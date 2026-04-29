Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:32, 29 апреля 2026

Врач предупредила об опасностях магазинного шашлыка

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Терапевт и гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Айсель Мамедова предупредила, что готовый магазинный шашлык может серьезно навредить здоровью. О таящихся в этом продукте опасностях она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

«В готовых или замаринованных в магазине шашлыках всегда содержится избыточное количество соли, перца, уксуса, усилителей вкуса и фосфатов для удержания воды. Также нет информации о санитарных условиях, сроках и температуре хранения. Все это может привести к тяжелому отравлению», — заявила Мамедова.

Материалы по теме:
Еда в законе От этих продуктов умирают миллионы людей по всему миру. В России решили с ними бороться
Еда в законеОт этих продуктов умирают миллионы людей по всему миру. В России решили с ними бороться
26 апреля 2019
БАДы: часть диеты или опасный препарат? Какой риск несут в себе добавки, не прошедшие регистрацию
БАДы: часть диеты или опасный препарат?Какой риск несут в себе добавки, не прошедшие регистрацию
27 октября 2021

Также, по словам врача, недобросовестные производители могут легко скрыть несвежее мясо под разными специями, которые отобьют неприятный запах. Кроме того, в подобных заготовках неоднократно обнаруживались вредные микроорганизмы, которые вызывают в том числе сальмонеллез, кишечную палочку, ротавирусную инфекцию, и шигеллы, провоцирующие развитие дизентерии, добавила специалистка.

Ранее россиян предупредили о штрафах за готовку шашлыка во дворе. За жарку шашлыка в необорудованном месте могут взыскать от 5 до 15 тысяч рублей, а в период действия особого противопожарного режима — до 10-20 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина выставила Израилю требование из-за России

    Уникальные картины на рыбе показали в России

    Mercedes Киркорова выставили на продажу за миллиард рублей

    В Москве появится новый трамвайный маршрут

    Пользу модного протеинового хлеба оценили

    В США признали способность «Хвасонов» КНДР продавить американскую оборону

    Белоусов обратился к российским военным

    Россиянин выиграл почти полмиллиона рублей на хоккейных матчах

    Британия ответила на высылку сотрудника посольства в России

    В России родители пришли за ребенком в детсад и обнаружили воспитательницу спящей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok