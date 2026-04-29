Силовые структуры
10:34, 29 апреля 2026Силовые структуры

Задержание готовившего подрыв руководителя силовых органов в Крыму попало на видео

ФСБ сняла задержание киевского агента, готовившего теракты в Крыму
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Крыму задержание 49-летнего россиянина, готовившего по заданию спецслужб Украины подрыв руководителя одной из правоохранительных структур и диверсии на объектах газо- и электроснабжения попало на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «112».

На видео показано, как вооруженные сотрудники ФСБ подбегают к фигуранту, кладут его на землю и надевают наручники.

Ранее сообщалось, что мужчину завербовали украинские спецслужбы в 2025 году в мессенджере Telegram. Он планировал теракты с использованием самодельных взрывных устройств (СВУ). Он получил от куратора средства поражения, провел рекогносцировку адреса проживания объекта покушения и определил способ камуфлирования СВУ. Правоохранители изъяли у него готовое к применению радиоуправляемое СВУ электронного типа осколочно-фугасного действия массой два килограмма, взрывчатые вещества и устройства иностранного производства для сборки еще двух бомб.

