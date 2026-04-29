Бывший СССР
21:13, 29 апреля 2026

Зеленский отказал союзникам в просьбе не атаковать российские нефтяные объекты

Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Союзники просили Украину не атаковать нефтяные объекты в России из-за конфликта на Ближнем Востоке, но Киев отказался. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Newsmax. Фрагмент записи опубликовал Telegram-канал «Новины Live».

«Мы получили сообщения от партнеров о том, что из-за этого кризиса на Ближнем Востоке, возможно, не стоит атаковать энергетическую инфраструктуру в России. И, конечно, я сказал: нет, мы ответим», — сказал он.

Зеленский добавил, что предлагал заключить энергетическое перемирие, но пока не получил ответа на эту инициативу.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора дали схожие оценки поведению лидера Украины, который затягивает конфликт. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Последние новости

    Путин с Трампом оценили поведение Зеленского

    Трамп заявил о заинтересованности Путина в завершении конфликта на Украине

    Трамп после разговора с Путиным высказался об Украине словами «почти потерпела поражение»

    Трамп раскрыл детали разговора с Путиным

    Киев устроил показную эвакуацию из безопасных зон

    В российском регионе после атаки ВСУ отменили все мероприятия на майские праздники

    В Омске следователи раскрыли два преступления прошлого века благодаря анализу ДНК

    Бойфренд выбросил 29-летнюю королеву красоты с 13-го этажа

    В провинциальном городе РФ нашли однушку почти за 6 миллиардов рублей

    В Кремле объяснили введение ограничений в отношении некоторой литературы и фильмов

    Все новости
