Зеленский отказал союзникам в просьбе не атаковать российские нефтяные объекты

Зеленский: Союзники просили не атаковать нефтяные объекты РФ, но Киев отказался

Союзники просили Украину не атаковать нефтяные объекты в России из-за конфликта на Ближнем Востоке, но Киев отказался. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Newsmax. Фрагмент записи опубликовал Telegram-канал «Новины Live».

«Мы получили сообщения от партнеров о том, что из-за этого кризиса на Ближнем Востоке, возможно, не стоит атаковать энергетическую инфраструктуру в России. И, конечно, я сказал: нет, мы ответим», — сказал он.

Зеленский добавил, что предлагал заключить энергетическое перемирие, но пока не получил ответа на эту инициативу.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора дали схожие оценки поведению лидера Украины, который затягивает конфликт. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.