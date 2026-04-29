Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:11, 29 апреля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Желание Трампа блокировать Иран назвали благоприятным для России

Экономист Колганов: Блокада Ирана поспособствует увеличению экспорта нефти из РФ
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Решение президента США Дональда Трампа блокировать Иран прежде всего ударит по самому Тегерану, указал ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов. В беседе с «Лентой.ру» он пояснил, что ближневосточная страна испытывает серьезные трудности с экспортом нефти из-за перекрытия Ормузского пролива, а сухопутные пути доставки у нее не развиты.

При этом, по его словам, это отразится и на мировой экономике: блокада США фактически означает остановку судоходства по проливу. США не будут пропускать танкеры с иранской нефтью, а Иран — все остальные, уточнил Колганов. Проблемы с поставками нефти на мировой рынок сохранятся, а цены останутся высокими, что негативно скажется на глобальной экономике.

«Что касается России, то для нас эта ситуация, ну, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, благоприятна, потому что высокие цены на нефть увеличивают наши экспортные доходы», — заключил экономист.

Ранее сообщалось, что часть чиновников и союзников главы Белого дома выступают за продолжение жесткого давления на Тегеран. Другие, в том числе близкие к президенту бизнесмены, предупреждают, что новая война или закрытие Ормузского пролива могут нанести серьезный удар по американской экономике и политическим позициям Трампа перед промежуточными выборами в ноябре этого года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok