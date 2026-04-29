Желание Трампа блокировать Иран назвали благоприятным для России

Экономист Колганов: Блокада Ирана поспособствует увеличению экспорта нефти из РФ

Решение президента США Дональда Трампа блокировать Иран прежде всего ударит по самому Тегерану, указал ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов. В беседе с «Лентой.ру» он пояснил, что ближневосточная страна испытывает серьезные трудности с экспортом нефти из-за перекрытия Ормузского пролива, а сухопутные пути доставки у нее не развиты.

При этом, по его словам, это отразится и на мировой экономике: блокада США фактически означает остановку судоходства по проливу. США не будут пропускать танкеры с иранской нефтью, а Иран — все остальные, уточнил Колганов. Проблемы с поставками нефти на мировой рынок сохранятся, а цены останутся высокими, что негативно скажется на глобальной экономике.

«Что касается России, то для нас эта ситуация, ну, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, благоприятна, потому что высокие цены на нефть увеличивают наши экспортные доходы», — заключил экономист.

Ранее сообщалось, что часть чиновников и союзников главы Белого дома выступают за продолжение жесткого давления на Тегеран. Другие, в том числе близкие к президенту бизнесмены, предупреждают, что новая война или закрытие Ормузского пролива могут нанести серьезный удар по американской экономике и политическим позициям Трампа перед промежуточными выборами в ноябре этого года.

