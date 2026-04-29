Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:39, 29 апреля 2026Забота о себе

Женщина неделю питалась попкорном и рассказала о результатах

Диетолог Крикхели: Попкорн — надежный источник полезной для кишечника клетчатки
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fabian Sommer / dpa / Globallookpress.com

Журналистка, эксперт по здоровому питанию Шарлотт Андерсен неделю питалась попкорном и удивилась результату. Итоги своего эксперимента она опубликовала на сайте The Healthy.

Андерсен рассказала, что благодаря попкорновой диете у нее стабилизировалось пищеварение. Диетолог Келли Крикхели, к которой журналистка обратилась за консультацией, объяснила, что это произошло благодаря высокому содержанию клетчатки в этом продукте. «Попкорн — надежный источник нерастворимой клетчатки, пребиотика, который очень полезен для здоровья кишечника», — уточнила Крикхели.

Материалы по теме:
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017
«Американские онкологи были поражены увиденным» СССР совершил революцию в борьбе с раком. Почему построенная Союзом система рухнула?
«Американские онкологи были поражены увиденным»СССР совершил революцию в борьбе с раком. Почему построенная Союзом система рухнула?
31 марта 2021

Журналистка добавила, что благодаря попкорну улучшилось состояние ее суставов, болевших после спортивной травмы. Объяснение этому нашла другой диетолог Джессика Левинсон. По ее словам, в попкорне много фенольных кислот — мощных антиоксидантов, которые снижают уровень воспаления.

Наконец, регулярное употребление попкорна помогло Андерсен контролировать тягу к перекусам. «Я очень люблю хрустящие закуски. Конечно, я ем морковку, но попкорн утоляет страсть к хрустящему и соленому и остается намного полезнее, чем, к примеру, чипсы», — заключила она.

Ранее врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева предупредила, что некоторые продукты медленно разрушают организм. Она уточнила, что речь идет об употреблении в больших количествах выпечки, пакетированных соков и колбас.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Этот сигнал стоит услышать». Зеленский пообещал увеличивать дальность ударов ВСУ по России. Как на это отреагировали в Москве?

    Генерал назвал возможное место запуска дронов по региону в 2000 километрах от Украины

    В МИД России поблагодарили корейцев за защиту Курской области

    Подростки напали на российскую семью

    С россиянином расправились в лесу ради квартиры

    Молодых россиян назвали начальниками искусственного интеллекта

    В Windows 11 нашли скрытые функции

    В Пермском крае проверят безопасность воздуха после атаки БПЛА

    Россиянка раскрыла неожиданные минусы пластики носа

    Россиян предупредили о риске попасть под суд из-за ЖКУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok