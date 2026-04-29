Женщина неделю питалась попкорном и рассказала о результатах

Диетолог Крикхели: Попкорн — надежный источник полезной для кишечника клетчатки

Журналистка, эксперт по здоровому питанию Шарлотт Андерсен неделю питалась попкорном и удивилась результату. Итоги своего эксперимента она опубликовала на сайте The Healthy.

Андерсен рассказала, что благодаря попкорновой диете у нее стабилизировалось пищеварение. Диетолог Келли Крикхели, к которой журналистка обратилась за консультацией, объяснила, что это произошло благодаря высокому содержанию клетчатки в этом продукте. «Попкорн — надежный источник нерастворимой клетчатки, пребиотика, который очень полезен для здоровья кишечника», — уточнила Крикхели.

Журналистка добавила, что благодаря попкорну улучшилось состояние ее суставов, болевших после спортивной травмы. Объяснение этому нашла другой диетолог Джессика Левинсон. По ее словам, в попкорне много фенольных кислот — мощных антиоксидантов, которые снижают уровень воспаления.

Наконец, регулярное употребление попкорна помогло Андерсен контролировать тягу к перекусам. «Я очень люблю хрустящие закуски. Конечно, я ем морковку, но попкорн утоляет страсть к хрустящему и соленому и остается намного полезнее, чем, к примеру, чипсы», — заключила она.

Ранее врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева предупредила, что некоторые продукты медленно разрушают организм. Она уточнила, что речь идет об употреблении в больших количествах выпечки, пакетированных соков и колбас.