Женщина солгала о раке у сына ради денег

Австралийка сымитировала рак у сына, чтобы получать пожертвования

В Южной Австралии суд приговорил 45-летнюю мать двоих детей к тюремному сроку за то, что она солгала о смертельной болезни у шестилетнего сына, чтобы просить у родных и знакомых деньги. Об этом сообщает BBC News.

В течение нескольких месяцев женщина брила мальчику голову и брови, бинтовала ему голову и руки, а также давала лекарства, чтобы правдоподобнее изобразить борьбу с раком. Она даже заставляла сына пользоваться инвалидной коляской, чтобы все поверили в его недуг. Аферу раскрыли после того, как школьная медсестра обратила внимание на странности в «лечении» ребенка.

Пожертвования поступали от родственников и школы, а сам мальчик посещал окулиста после несчастного случая — именно этот визит навел мать на мысль сымитировать рак глаза. В итоге женщина попала под суд. Она призналась в одном эпизоде жестокого обращения с сыном и в десяти случаях обмана. Сторона обвинения заявила, что австралийка использовала мальчика как «живой реквизит» для сбора средств.

Адвокат, в свою очередь, заявил, что подзащитная пристрастилась к азартным играм и пыталась таким образом справиться с долгами. Муж обманщицы, в отношении которого изначально тоже выдвигали обвинения, заявил в суде, что супруга разрушила его жизнь. «Я полностью тебе доверял как жене. Теперь я чувствую себя пешкой в шахматной партии», — сказал он.

Суд приговорил женщину к четырем годам и трем месяцам заключения с правом на условно-досрочное освобождение в апреле следующего года. Сумма собранных средств официально не раскрывается, однако, по оценкам свидетелей, речь идет о десятках тысяч австралийских долларов.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Невада призналась в том, что имитировала рак поджелудочной железы ради денег и любви окружающих. На лжи она заработала около 20 тысяч долларов.