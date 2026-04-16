Женщина симулировала смертельную болезнь ради денег и любви окружающих

18:06, 16 апреля 2026

Жительница США симулировала рак ради любви друзей и 20 тысяч долларов
Никита Савин
Кадр: 8 News Now / YouTube

Жительница американского штата Невада призналась в том, что имитировала рак поджелудочной железы ради денег и любви окружающих. Об этом сообщает New York Post.

Хейли Найт из Лас-Вегаса подтвердила в суде, что выдумала себе смертельный диагноз и с июня 2023-го по апрель 2024-го года получила от друзей, родственников и просто сочувствующих людей около 20 тысяч долларов (более 1,5 миллиона рублей). Женщина завела страницу на краудфандинговой платформе GoFundMe и создала множество фейковых аккаунтов, чтобы поддерживать обман.

Одной из пострадавших по делу признали бывшую одноклассницу и подругу мошенницы Сидни Финк. «Хейли утверждает, что симулировала рак, чтобы Сидни и ее семья, а также ее собственные родственники испытывали чувство вины, любили ее и были рядом», — сказано в судебных документах.

Другой пострадавшей стала Сюзанна Дюрой. Женщина отнеслась с сочувствием к Найт и помогала ей, потому что сама пережила рак груди. Дюрой работала вместе с Найт и пожертвовала ей более тысячи долларов (76,2 тысячи рублей). Другая жертва мошенницы, Рэйчел Ридель, назвала ее «социопаткой, которая способна обмануть кого угодно в один момент». «Больше всего меня возмущает, что она использовала свою семью и близких», — заявила женщина.

Следствие установило, что полученные деньги Найт тратила на покупки для детей и оплату счетов. В рамках сделки по признанию вины она обязалась вернуть все похищенные деньги. Если она сделает это и выполнит все условия испытательного срока, ее признают виновной только в мелкой краже. Время, проведенное в следственном изоляторе, будет учтено как часть условного срока.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывший полицейский попал за решетку за шантаж любовницы. Мужчина, в частности, утверждал, что болен раком.

