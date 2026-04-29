17:20, 29 апреля 2026Интернет и СМИ

Звезда «Аншлага» рассказала о смерти отца и расплакалась

Артистка Елена Воробей расплакалась, говоря о потере отца
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Пародистка, участница юмористической передачи «Аншлаг» Елена Воробей рассказала о том, что ее отца Якова Лебенбаума не стало, и расплакалась. Видео, в котором она поделилась своими переживаниями, доступно в ее аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена в РФ).

14 апреля Воробей опубликовала пост, в котором рассказала о смерти отца. 28 апреля артистка выложила ролик, в котором поблагодарила поклонников за поддержку в этот эмоционально сложный период. «Я, перекручивая эту ситуацию в памяти еще и еще, задавала себе только один вопрос: все ли я сделала как дочь? Может, я могла еще что-то [сделать]? В последний день, когда все произошло, меня выгоняли из реанимации», — сказала звезда «Аншлага» и начала плакать.

Воробей добавила, что, несмотря на тяжелое эмоциональное состояние, продолжала выступать с концертами.

Ранее сообщалось, что пародистке вызвали скорую помощь на съемочную площадку. У артистки поднялось давление из-за эмоционального перенапряжения.

