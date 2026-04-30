00:05, 30 апреля 2026Россия

30 апреля: какой праздник отмечают в России и мире

Нэлли Свердлова (редактор, нейрохудожник)
Фото: Jens Thekkeveettil / Unsplash

Весь мир 30 апреля отмечает День джаза и готовится к Вальпургиевой ночи. В России поздравляют пожарных. День рождения отмечает Филипп Киркоров. «Лента.ру» рассказывает какие еще праздники выпадают на 30 апреля 2026 года, на какие приметы стоит обратить внимание и кто из звезд празднует день рождения.

Праздники в России

День пожарной охраны России

30 апреля в России поздравляют всех, кто работает в организациях пожарной охраны. Дата праздника приурочена к 30 апреля 1649 года — в этот день царь Алексей Михайлович утвердил «Наказ о Градском благочинии», согласно которому по всей стране ввели постоянные дежурства пожарных дозоров.

Правда, после революции 1917 года праздник стали отмечать чуть раньше — 17 апреля, в честь принятия Лениным декрета «Об организации мер борьбы с огнем» в 1918 году. В 1999-м президент России Борис Ельцин подписал указ, по которому День пожарной охраны стали отмечать 30 апреля.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Праздники в мире

Международный день джаза

Джаз — это музыкальное направление на стыке европейской и африканской культуры, достигшее своего расцвета в 1920-1970 годы. Праздник в честь музыки, объединившей самые разные народы, был установлен в 2011 году по инициативе ЮНЕСКО.

С тех пор каждый год один из городов становится «столицей джаза». В 2024 году праздник принимает Танжер в Марокко

Праздник Джаза отмечается почти в 200 странах мира. В Танжере мероприятия проходят четыре дня — с 27 по 30 апреля. Завершится торжество большим концертом, который можно посмотреть в том числе на сайтах ООН и ЮНЕСКО.

Вальпургиева ночь

Ночь на 1 мая называют Вальпургиевой. Легенда гласит, что именно в эту ночь ведьмы и разнообразная нечисть собираются на шабаш. Чтобы защититься от злых духов и колдовства, люди жгут костры и звонят в колокола.

Фото: Thomas Mueller / IMAGO / Globallookpress.com

Праздник имеет языческие корни — отмечали его преимущественно западные народы как ночь весны и плодородия. В каждой стране соблюдали свои традиции: шотландцы украшали лентами и цветами «майское дерево», а итальянцы ходили от дома к дому с ветвями растений и песнями. Вальпургиеву ночь отмечали и на Руси, хотя в народе популярнее был другой праздник нечистой силы — Иван Купала.

Какие еще праздники отмечают в мире 30 апреля

  • Праздник каменной стены;
  • Международный день свечника;
  • День ребенка в Мексике;
  • Национальный день Персидского залива в Иране;
  • День победы во Вьетнаме.

Какой церковный праздник 30 апреля

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

День памяти преподобного Зосимы, игумена Соловецкого

Преподобный Зосима жил в XV веке и был одним из основателей мужского Соловецкого монастыря. Он родился в селе недалеко от Онежского озера, после смерти родителей принял постриг, а затем путешествовал по русскому северу в поисках уединения.

В 1436 году судно, на котором плыл Зосима, пристало к Соловецким островам. Там вместе с другими отшельниками он организовал обитель, положив начало Соловецкому монастырю.

Какие еще церковные праздники отмечают 30 апреля

  • День памяти мученика Симеона Ктезифонтского;
  • День памяти преподобного Акакия;
  • День памяти мученика Квиринуса Нойского;
  • День памяти мученика Адриана Коринфского.

Приметы и традиции на 30 апреля

В народе 30 апреля — День Зосимы Пчельника. На Руси Зосиму Соловецкого считали покровителем пчеловодства. В день памяти святого на пасеках накрывали стол с хлебом и солью, молились Зосиме и просили его позаботиться о пчелах, чтобы они принесли много меда.

Приметы на Зосиму Пчельника

  • Нельзя тревожить и обижать пчел, иначе будут неприятности;
  • Если утром съесть ложку меда — весь год будет удачным;
  • Нельзя готовить из теста, в том числе печь хлеб;
  • Если купить или надеть новые вещи, они быстро износятся.

Кто родился 30 апреля

Филипп Киркоров (59 лет)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Филиппа Киркорова называют «королем эстрады» — по крайней мере, российской. Киркоров — один из самых успешных певцов на отечественной сцене. Его карьера началась во второй половине 1980-х, с тех пор артист выпустил 19 студийных альбомов, в том числе на испанском языке.

Среди известных песен Киркорова — «Я за тебя умру», «Ой, мама, шика дам», «Единственная моя» и «Цвет настроения синий». В 1994-2005 годах был женат на Алле Пугачевой.

Николай Фоменко (64 года)

Николай Фоменко — актер кино и дубляжа, в прошлом — один из основателей и бас-гитарист группы «Секрет», которую называли «советскими Beatles». Артист также является мастером спорта России международного класса по автоспорту, известен как спортивный комментатор и шоумен.

Кто еще родился 30 апреля

  • Андрей Губин (52 года) — российский певец;
  • Петр Налич (45 лет) — российский композитор и певец;
  • Ларс фон Триер (70 лет) — датский режиссер;
  • Кирстен Данст (44 года) — американская актриса;
  • Галь Гадот (41 год) — израильская актриса и модель;
  • Ана де Армас (38 лет) — кубино-испанская актриса.

