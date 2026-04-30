16:31, 30 апреля 2026

Популярная блогерша оказалась на грани отравления ртутью из-за любимого блюда

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @gracebeverley

Популярная британская блогерша Грейс Беверли заявила, что каждый день ела одно блюдо и столкнулась с неожиданным результатом. В видео, опубликованном в соцсети TikTok, она пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за тунца.

По словам Беверли, прошлой зимой она решила сдать анализы, потому что набирала вес без видимых причин и постоянно болела. «Мне позвонила врач, чего я совсем не ожидала. Я подумала: "Черт, это никому не понравится, я что, умираю?" И она спросила, как много консервированной рыбы я ем. Я ответила, что съедаю одну-две банки тунца в день. И она сказала: "Знаете, вы должны есть его максимум два раза в неделю"», — рассказала блогерша.

Беверли узнала, что оказалась на грани отравления ртутью — токсичным веществом, которое содержится в тунце. Также у нее в крови обнаружили высокий уровень мышьяка. В результате врач рекомендовала блогерше отказаться от любимого блюда на несколько месяцев. Она призналась, что не знала об опасности тунца, и призвала подписчиков есть эту рыбу в умеренных количествах.

Грейс Беверли — блогерша и предприниматель. Ведет аккаунт в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на который подписано более миллиона человек. У нее также есть свой подкаст, в котором она беседует с людьми, добившимися успехов в различных областях.

Ранее другая популярная блогерша из Великобритании Холли Хьюберт рассказала о жизни после выхода из комы. Она описала пережитое как «самое тяжелое и страшное, что с ней когда-либо случалось».

