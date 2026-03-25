13:09, 25 марта 2026

Популярная блогерша раскрыла влияние комы на ее жизнь

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @hollyh

Популярная блогерша из Великобритании Холли Хьюберт рассказала о жизни после выхода из комы. Подробностями она поделилась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Хьюберт, в декабре она попала в тяжелом состоянии в больницу, где ее ввели в искусственную кому. «У меня был сильнейший отек мозга, и было неясно, смогу ли я снова прийти в себя, но мне повезло, что рядом со мной был потрясающий врач», — написала она.

Когда Хьюберт очнулась, то ей пришлось заново учиться ходить. Она описала пережитое как «самое тяжелое и страшное, что с ней когда-либо случалось». «Этот опыт подарил мне совершенно новую любовь к жизни, семье, друзьям и чудесному миру, в котором мы живем», — раскрыла блогерша влияние комы на нее.

Она добавила, что уже выписалась из больницы и сейчас восстанавливается дома.

Ранее сообщалось, что британский спортивный телеведущий, бывший профессиональный игрок в американский футбол Оси Умениора провел пять дней в коме после операции. Он заявил, что за время лечения понял, кому из своего окружения он действительно дорог.

