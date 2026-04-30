12:58, 30 апреля 2026Мир

Арабские радикалы позаимствовали у России одну дроновую технологию

AP: Исламисты вслед за Россией начали применять дроны на оптоволокне
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iranian Army / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

Боевики радикальной исламистской группировки шиитского толка «Хезболла» вслед за Россией начали применять дроны на оптоволокне. Об этом сообщает агентство The Associated Press (AP).

«"Хезболла" осваивает новое оружие: волоконно-оптические беспилотники, широко применявшиеся в конфликте на Украине», — утверждает издание.

Исламисты в своих соцсетях начали распространять видеозаписи атак с использованием новой модификации беспилотников, которыми бьют по израильтянам на юге Ливана, пишет AP.

«Мы очень обеспокоены этими дронами, потому что их невозможно сбить, так как мы не можем их обнаружить», — заявил агентству 78-летний учитель математики и волонтер-водитель скорой помощи из Израиля Зевик Глидай, чей дом находится в двух километрах от границы с Ливаном.

С 2025 года Россия, а затем и Украина начали массово использовать оптоволокно для управления FPV-дронами на расстояние до 50 километров. Подобные устройства невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы или обнаружить с помощью детектора электромагнитного излучения.

В российском Минобороны отмечают, что некоторые модели FPV-дронов с проводным управлением оснащены катушками оптоволоконной нити, обеспечивающими дальность до 20 километров. Проводные дроны практически неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы противника, указывает ведомство.

