Арабские радикалы позаимствовали у России одну дроновую технологию

AP: Исламисты вслед за Россией начали применять дроны на оптоволокне

Боевики радикальной исламистской группировки шиитского толка «Хезболла» вслед за Россией начали применять дроны на оптоволокне. Об этом сообщает агентство The Associated Press (AP).

«"Хезболла" осваивает новое оружие: волоконно-оптические беспилотники, широко применявшиеся в конфликте на Украине», — утверждает издание.

Исламисты в своих соцсетях начали распространять видеозаписи атак с использованием новой модификации беспилотников, которыми бьют по израильтянам на юге Ливана, пишет AP.

«Мы очень обеспокоены этими дронами, потому что их невозможно сбить, так как мы не можем их обнаружить», — заявил агентству 78-летний учитель математики и волонтер-водитель скорой помощи из Израиля Зевик Глидай, чей дом находится в двух километрах от границы с Ливаном.

С 2025 года Россия, а затем и Украина начали массово использовать оптоволокно для управления FPV-дронами на расстояние до 50 километров. Подобные устройства невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы или обнаружить с помощью детектора электромагнитного излучения.

В российском Минобороны отмечают, что некоторые модели FPV-дронов с проводным управлением оснащены катушками оптоволоконной нити, обеспечивающими дальность до 20 километров. Проводные дроны практически неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы противника, указывает ведомство.