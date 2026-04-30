Безопасность употребления заплесневевшего сыра оценили

15:34, 30 апреля 2026

Диетолог Шет: С заплесневелого твердого сыра нужно срезать полсантиметра
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: O_Solara / Shutterstock / Fotodom

Технолог пищевого производства Дин Соммер и диетолог Вандана Шет оценили безопасность употребления заплесневевшего сыра. Своими рекомендациями эксперты поделились в материале для издания All Recipes.

Они отметили, что некоторые сыры, такие как рокфор, дор блю или горгонзола, содержат плесень, безопасную для употребления в пищу. Однако на любых других сортах не должно быть никаких признаков плесени, добавили специалисты.

В то же время они уточнили, что твердые или полутвердые сыры не всегда нужно выбрасывать, если они заплесневели. «Когда рост ограничен определенным участком, мы рекомендуем срезать заплесневелые части на глубину чуть больше полусантиметра», — отметил Соммер.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Если же плесень сильно разрослась и проникла внутрь сыра, то безопаснее всего продукт выбросить, предупредила Шет. Эксперты добавили, что не стоит также есть сыр, у которого изменились запах, цвет или текстура.

Ранее ученые выяснили, что регулярный пропуск завтрака повышает риск метаболического синдрома — состояния, при котором одновременно нарушается обмен сахара и жиров, повышается давление и увеличивается окружность талии. К таким выводам исследователи пришли, проанализировав данные 15 959 жителей Северо-Западного Китая в возрасте от 35 до 74 лет.

    Последние новости

    «Конфликт с Европой навсегда». Медведев рассказал молодежи о завершении СВО и ядерном апокалипсисе

    Трамп оценил вероятность высадки астронавтов на Луну до 2029 года

    В Кремле назвали инструмент влияния на Зеленского

    Мошенники устроили поджог военторга в Подмосковье

    Актриса Миронова умерла в возрасте 55 лет

    В роскошной коллекции Порошенко нашли русский след

    Бывшему сенатору отказали в иске к российской колонии «Черный дельфин»

    Безопасность употребления заплесневевшего сыра оценили

    Раскрыта тайна мумии из старинного особняка

    Раскрыты подробности криминального передела похоронного бизнеса в российском городе

    Все новости
