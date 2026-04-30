Боевик ВСУ заявил, что ситуация на фронте стремительно ухудшается

Пока Киев пытается договориться с союзниками и делает вид, что все хорошо, ситуация на фронте для ВСУ стремительно ухудшается, заявил украинский боевик в беседе с японским изданием Yahoo News Japan.

«Правительство цепляется за иллюзию окончания конфликта путем "закулисной сделки», — отметил он.

Он считает, что союзники, включая США, не будут оказывать поддержку Киеву ни в боевых действиях, ни в переговорном процессе.

Также он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезный дефицит личного состава, на что, по его мнению, указывает масштабная принудительная мобилизация.

Ранее стало известно, что ВСУ начали выстраивать оборону в Казачьей Лопани Харьковской области. Отмечается, что украинские войска начали готовиться к обороне после утраты контроля над соседним поселком Ветеринарное.