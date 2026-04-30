05:03, 30 апреля 2026

Боевик ВСУ оценил подход Киева к урегулированию конфликта

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Пока Киев пытается договориться с союзниками и делает вид, что все хорошо, ситуация на фронте для ВСУ стремительно ухудшается, заявил украинский боевик в беседе с японским изданием Yahoo News Japan.

«Правительство цепляется за иллюзию окончания конфликта путем "закулисной сделки», — отметил он.

Он считает, что союзники, включая США, не будут оказывать поддержку Киеву ни в боевых действиях, ни в переговорном процессе.

Также он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезный дефицит личного состава, на что, по его мнению, указывает масштабная принудительная мобилизация.

Ранее стало известно, что ВСУ начали выстраивать оборону в Казачьей Лопани Харьковской области. Отмечается, что украинские войска начали готовиться к обороне после утраты контроля над соседним поселком Ветеринарное.

    Последние новости

    Финский политик заявил об историческом унижении НАТО на Украине

    На Западе заявили о мертвом состоянии Украины

    Женщина родила ребенка от 14-летнего родственника и попала под суд через 20 лет

    Россияне назвали любимый маринад для шашлыка

    Популярный напиток оказался защитником кишечника от воспаления

    Мужчина выложил фото странной дыры в стене и получил совет вызвать полицию

    В Россию вернулся недорогой компакт-кросс Geely

    Россиянам объяснили порядок действий при падении дерева на машину

    Хирург, осьминог, сом. Тест на умение концентрироваться

    Названы недостатки кроссовера Chery

    Все новости
