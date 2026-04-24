08:32, 24 апреля 2026Бывший СССР

ВСУ начали выстраивать оборону в населенном пункте у границы России

ВСУ выстраивают оборону в Казачьей Лопани после потери Ветеринарного
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) выстраивают оборону в Казачьей Лопани после потери Ветеринарного в приграничье Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«После установления контроля над поселком Ветеринарное враг пытается выстроить оборону в Казачьей Лопани. На данный участок фронта командование ВСУ перебрасывает резервы 58-й отдельной мотопехотной бригады», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что российские войска наносят огневое поражение переброшенным подразделениям противника.

Минобороны России сообщило о взятии Ветеринарного 21 апреля. Бои за населенный пункт вели бойцы группировки войск «Север».

