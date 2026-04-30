«Черное небо» нависло над российским регионом

Министр Часовитин: В Красноярском крае объявлен режим черного неба

«Черное небо» нависло над Красноярским краем — там объявили режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Об этом сообщает министр экологии и рационального природопользования российского региона Владимир Часовитин в своем Telegram-канале.

Режим НМУ будет действовать с 19:00 (15:00 мск) четверга, 30 апреля, до 19:00 (15:00 мск) пятницы, 1 мая. «Черное небо» затронет города Красноярск, Железногорск, Зеленогорск, Дивногорск и поселок Солнечный, уточнил министр.

На аналогичный срок режим НМУ объявили еще в 30 округах края — в том числе в южной части Таймырского Долгано-Ненецкого округа и в городе Норильске. Часовитин не исключает, что из-за жаркой и безветренной погоды «черное небо» могут продлить.

Режим «черного неба» объявляют в Красноярском крае и регионах Сибири, когда из-за отсутствия ветра вредные примеси дольше задерживаются в атмосфере. В результате образуется смог, качество воздуха резко ухудшается. В это время жителям нужно плотно закрывать окна и двери и по возможности не выходить на улицу.

До этого режим «черного неба» объявляли в Красноярском крае ровно месяц назад, 30 марта.