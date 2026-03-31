17:16, 31 марта 2026Экономика

Черное небо нависло над российским регионом

Среднесибирское УГМС: В Красноярском крае продлили режим черного неба
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

«Черное небо» нависло над Красноярским краем — режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) в российском регионе продлили еще на одни сутки. Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.

Режим НМУ объявили вечером в понедельник, 30 марта. По прогнозам метеорологов, он должен был продлиться до вечера вторника, 31 марта. Однако позднее «черное небо» решили продлить.

«НМУ ожидаются с 19:00 (15:00 мск) 31 марта 2026 года до 19:00 (15:00 мск) 01 апреля 2026г. на территории городских и сельских поселений центральных, южных муниципальных округов Красноярского края и в городе Красноярск», — рассказали специалисты.

Режим «черного неба» объявляют в Красноярском крае и регионах Сибири, когда из-за отсутствия ветра вредные примеси дольше задерживаются в атмосфере. В результате образуется смог, и качество воздуха резко ухудшается.

Ранее режим «черного неба» ввели в Стерлитамаке.

    Последние новости

    Каллас выдвинула обвинения против России

    Украину обвинили в попытке втянуть Польшу в войну с Россией

    В российском городе на семилетнего мальчика едва не рухнул потолок

    Подросток сходил на рыбалку и за неделю установил два мировых рекорда

    Раскрыт неочевидный фактор повышенного риска кариеса

    Россиянин получил более миллиона рублей за упавшую на авто сосульку

    Психически нездоровый россиянин изрезал двух человек

    Стало известно о ДТП с участием российского вице-губернатора

    Черное небо нависло над российским регионом

    Раскрыты подробности о прениях Ларисы Долиной с мошенниками

    Все новости
