16:37, 23 марта 2026Экономика

В российском городе стало опасно дышать

В Стерлитамаке ввели режим «черного неба»
Виктория Клабукова

Фото: Вадим Брайдов / ТАСС

Воздух в Стерлитамаке (Башкортостан) стал опасен. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Из-за неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в ближайшие дни выбросы от промышленных предприятий и автомобилей будут плохо рассеиваться. В свете этого в городе был объявлен режим «черного неба», он начнет действовать с восьми часов вечера 23 марта и продлится до вечера 24 марта. Для заводов установлен второй режим НМУ.

В конце февраля режим «черного неба» вводили в другом российском городе, Новосибирске. В одном из его микрорайонов едкий дым окутал жилые дома вплоть до 12-го этажа, чувствовался запах шпал, а в горле у местных жителей начало першить. Из-за сопротивления заводов существенно снизить объемы выбросов горожане намерены добиваться установки стационарного поста мониторинга загрязнения воздуха.

Ранее двухдневный смог накрыл Нижний Тагил, из-за чего в городе ввели режим «черного неба» и режим НМУ первой cтепени.

