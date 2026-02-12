Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:14, 12 февраля 2026Экономика

Российский город накрыло «черное небо»

Нижний Тагил накрыл двухдневный смог
Виктория Клабукова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Нижний Тагил накрыл опасный смог. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

Синоптики предупреждают горожан о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредной эмиссии. Из-за дефицита осадков и слабого ветра в атмосфере будут скапливаться вредные выбросы от промышленных предприятий. В городе введен режим НМУ первой cтепени. Режим «черного неба» продлится в Нижнем Тагиле до вечера пятницы, 13 февраля. Жителей города просят меньше времени проводить на улице и не открывать окна.

В январе на стойкий запах химикатов пожаловались хабаровчане. От смрада, источником которого называют местный нефтеперерабатывающий завод, у горожан кружится голова, тошнит, возникает ощущение удушья. Жители другого российского города, Омска, негодовали, что из-за химического амбре и плотного смога не могут нормально дышать. По словам горожан, загрязненный воздух превратил их жизнь в ад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинского скелетониста сняли с Олимпиады из-за скандального шлема. Зеленский возмущен

    Раскрыты главные способы кибератак на россиян в 2026 году

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Появились данные о готовившем подрыв отдела полиции в российском регионе

    В России подешевели социально значимые продукты

    Туфли-«перчатки» назвали трендом весны

    Назван тип примененной ВСУ для удара по Волгоградской области ракеты

    Задержаны топ-менеджеры одной из крупнейших логистических компаний в России

    Снегоуборочный трактор ковшом пробил голову россиянке

    На Украине последствия возможного удара «Орешником» описали словами «всем крышка»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok