Российский город накрыло «черное небо»

Нижний Тагил накрыл двухдневный смог

Нижний Тагил накрыл опасный смог. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

Синоптики предупреждают горожан о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредной эмиссии. Из-за дефицита осадков и слабого ветра в атмосфере будут скапливаться вредные выбросы от промышленных предприятий. В городе введен режим НМУ первой cтепени. Режим «черного неба» продлится в Нижнем Тагиле до вечера пятницы, 13 февраля. Жителей города просят меньше времени проводить на улице и не открывать окна.

В январе на стойкий запах химикатов пожаловались хабаровчане. От смрада, источником которого называют местный нефтеперерабатывающий завод, у горожан кружится голова, тошнит, возникает ощущение удушья. Жители другого российского города, Омска, негодовали, что из-за химического амбре и плотного смога не могут нормально дышать. По словам горожан, загрязненный воздух превратил их жизнь в ад.