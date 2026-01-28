Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:11, 28 января 2026Экономика

В российском городе пожаловались на жизнь в аду из-за смога

Жители Омска пожаловались на запах химикатов и густой смог
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Жизнь омичей превратилась в ад из-за смога. О ситуации в городе пишет сообщество «Проект "Дыши! Омск"» в соцсети «ВКонтакте».

Резкий запах химикатов распространился по микрорайону Городок Нефтяников, в центре и на Левом берегу. Жалобы поступают от жителей улиц Завертяева, Ядринцева, Спартаковской и Тюленина. В городе, по словам жителей, образовался густой смог, из-за которого трудно дышать. «На Десятилетии [улица 10 лет Октября] плотный смог, как в аду живем просто, закашливаюсь второй день от гари, устала уже!» — возмущается одна из горожанок в комментариях.

В то же время, как отмечает портал Om1 со ссылкой на Обь-Иртышский УГМС, текущие метеоусловия только способствовали рассеиванию вредных выбросов на территории города.

Ранее на смрад, распространяющийся от городских предприятий, пожаловались в Новосибирске. Над жилыми районами повисли облака зловонного дыма, однако в администрации на претензии отвечают отписками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев может готовить новое вторжение в Россию. На белгородском направлении собираются элитные части ВСУ

    Раскрыта сложность полной блокировки Telegram

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Работающие удаленно россияне предпочли увольнение возвращению в офис

    Трамп выступил с угрозами в адрес Ирана со словами «время на исходе»

    Врач оценил риск новой пандемии из-за смертоносного вируса Нипах

    Эксперты указали на ошибки при откапывании машины из сугроба

    Оскандалившуюся на туре в Куршевель Rendez-vous поймали на выводе денег в офшоры

    Рубио пожаловался на невозможность поспать из-за Трампа

    В Кремле ответили на заявление о готовности Зеленского встретиться с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok