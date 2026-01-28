В российском городе пожаловались на жизнь в аду из-за смога

Жители Омска пожаловались на запах химикатов и густой смог

Жизнь омичей превратилась в ад из-за смога. О ситуации в городе пишет сообщество «Проект "Дыши! Омск"» в соцсети «ВКонтакте».

Резкий запах химикатов распространился по микрорайону Городок Нефтяников, в центре и на Левом берегу. Жалобы поступают от жителей улиц Завертяева, Ядринцева, Спартаковской и Тюленина. В городе, по словам жителей, образовался густой смог, из-за которого трудно дышать. «На Десятилетии [улица 10 лет Октября] плотный смог, как в аду живем просто, закашливаюсь второй день от гари, устала уже!» — возмущается одна из горожанок в комментариях.

В то же время, как отмечает портал Om1 со ссылкой на Обь-Иртышский УГМС, текущие метеоусловия только способствовали рассеиванию вредных выбросов на территории города.

Ранее на смрад, распространяющийся от городских предприятий, пожаловались в Новосибирске. Над жилыми районами повисли облака зловонного дыма, однако в администрации на претензии отвечают отписками.