Экономика
15:06, 29 января 2026Экономика

В российском городе пожаловались на удушливый запах химикатов

Жители Хабаровска задыхаются от запахов с местного НПЗ
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Жители Хабаровска задыхаются от запаха химикатов. Он доносится от местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), передает Telegram-канал Mash.

На удушливый химический запах жалуются на улицах Сигнальная, Воронежская и Вяземская, химическое амбре заметили и жители соседних многоэтажек. Смрад держится в воздухе не меньше полутора часов: у людей кружится голова, тошнит, возникает ощущение удушья.

В Росприроднадзоре официальных жалоб на здоровье не фиксировали, поскольку из-за таких симптомов большинство не вызывает бригаду скорой помощи. Однако горожане действительно озабочены тем, скажется ли качество воздуха на здоровье в будущем. Осенью на предприятии проводили внеплановую проверку на предмет вредной эмиссии. Было зафиксировано превышение выбросов и выдано соответствующее предостережение. Тем не менее завод продолжает загрязнять воздух в городе. Местные жители собирают подписи для создания экспертной группы и обсуждения вопроса на уровне гордумы.

Ранее на адские миазмы пожаловались омичи. Запах химикатов распространился по нескольким районам города, виднелся плотный смог.

