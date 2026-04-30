Задержание и допрос готовивших акцию устрашения против Роскомнадзора показали на видео

ФСБ показала видео задержания участников акции устрашения против Роскомнадзора

ФСБ показала на видео задержание и допрос подозреваемых в акции устрашения против сотрудников Роскомнадзора. Ролик публикует ТАСС.

На кадрах видно, как сотрудники спецназа ФСБ врываются в одну из квартир, где проживает подозреваемый. Они ломают дверь, и вскоре молодой человек в наручниках уже подписывает некие бумаги. В дальнейшем демонстрируется допрос его сообщников. Один из них говорит, что получал задания от украинского куратора.

Второй, как следует из записи, брат другого задержанного, заявляет, что не знал, на кого именно они работали. По словам задержанных, они получили от куратора задание развесить молотки в бутафорской крови над квартирами сотрудников Роскомнадзора.

Задержание трех подозреваемых в проведении акции устрашения произошло 28 апреля.