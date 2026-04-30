Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:06, 30 апреля 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности акции устрашения против сотрудников Роскомнадзора

Для устрашения сотрудников Роскомнадзора хулиганы использовали молотки
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Трое злоумышленников совершили акцию устрашения у квартир, где проживали сотрудники Роскомнадзора. Подробности «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следствия, 28 апреля задержанные, среди которых был несовершеннолетний, разместили на входных дверях молотки со следами жидкости бурого цвета. Подозреваемые были оперативно задержаны сотрудниками ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что задержанные планировали акции против четырех сотрудников Роскомнадзора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok