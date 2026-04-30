Раскрыты подробности акции устрашения против сотрудников Роскомнадзора

Для устрашения сотрудников Роскомнадзора хулиганы использовали молотки

Трое злоумышленников совершили акцию устрашения у квартир, где проживали сотрудники Роскомнадзора. Подробности «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следствия, 28 апреля задержанные, среди которых был несовершеннолетний, разместили на входных дверях молотки со следами жидкости бурого цвета. Подозреваемые были оперативно задержаны сотрудниками ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что задержанные планировали акции против четырех сотрудников Роскомнадзора.