Экономика
15:29, 30 апреля 2026Экономика

Фитнес-центры в России начали закрываться

В марте 2026-го в России закрылись 11 фитнес-клубов
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: AlvaroMP / Shutterstock / Fotodom

Закрытие фитнес-клубов в России стало приобретать массовый характер. Только за март прекратили работу 11 центров, сообщается в Telegram-канале Sport Baza.

Схема во всех этих случаях одинакова, уточняет издание. Центр активно реализует абонементы, стараясь продать как можно больше, после чего закрывается якобы на ремонт или профилактические работы. Договоры с клиентами в этом случае расторгаются. В публикации не раскрывается, что происходит с деньгами клиентов, однако подчеркивается, что известно уже о 500 «обманутых» гражданах.

Останавливают работу не только малые игроки, но и известные сети. В их числе Alex Fitness, Stretch House, «Планета Фитнес» и «СССР». Внимание привлекла также московская сеть фитнес-клубов World Class, где Роспотребнадзор обнаружил нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

В этой сфере по-прежнему сохраняется кадровая проблема: тренеров все еще мало, а имеющимся приходится трудиться в несколько смен. Часть специалистов становятся самозанятыми, и отмечают, что это приносит им больший доход.

Ранее сообщалось, что проблема кадрового голода в фитнес-среде несколько снизилась. Если еще в ноябре 2025-го о сложностях с наймом сотрудников заявляли 52 процента организаций, то к концу февраля-марту этого года данная цифра уменьшилась до 38 процентов.

