18:25, 30 апреля 2026Мир

Французский политик пообещал снять флаги ЕС

Политик Барделла пообещал снять флаг ЕС с Елисейского дворца в случае избрания
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла пообещал снять флаг Европейского союза (ЕС) с Елисейского и Матиньонского дворцов в случае избрания на пост президента. С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу BFMTV.

«На крыльце Елисейского дворца, на крыльце Матиньона… Да, я думаю, что оставлю только французский флаг. Потому что это символ», — отметил политик.

При этом Барделла подчеркнул, что его первой поездкой на посту президента стал бы визит в Брюссель.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал союзников «проснуться». По его словам, сейчас якобы наступил уникальный момент, когда главы США, России и Китая настроены против Европы.

