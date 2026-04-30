В словах Карла III заметили тонкий упрек в адрес Трампа

FT: Карл III тонко упрекнул Трампа в речи перед Конгрессом США

Король Великобритании Карл III тонко упрекнул президента США Дональда Трампа, несмотря на демонстрацию единства. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«В своей речи перед объединенным заседанием Конгресса, первой более чем за 30 лет, произнесенной членом британской королевской семьи, король Карл отчитал своих хозяев на Капитолийском холме (...) Хотя визит королевской семьи во двор Дональда Трампа сопровождался взаимной лестью и помпезностью, скрыть напряженность в "особых отношениях" между Великобританией и США было невозможно», — говорится в материале.

Как отмечает издание, растущая пропасть между двумя странами стала очевидной на фоне трений из-за войны в Иране, Трамп резко критиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера за недостаточную поддержку американской кампании.

Однако, выступая перед Конгрессом, британский король, как подчеркивает газета, не стал сдерживаться. Отмечается, что речь Карла III отражала опасения европейцев по поводу того, что США могут выйти из-под контроля, отвернуться от своих традиционных союзников и потерять демократические ориентиры. Монарх подчеркнул важность НАТО и поддержки Украины, которые были поставлены под сомнение Трампом, а также ценность «верховенства права» и «независимой судебной системы», которая, по мнению критиков администрации, в США начинает распадаться.

Тем не менее неясно, воспринял ли Трамп эти комментарии как выпады в свой адрес. После выступления британского монарха перед Конгрессом Белый дом опубликовал фотографию, на которой Трамп и британский монарх смеются, с подписью «Два короля».

Ранее Трамп заявил, что у него есть разногласия с европейскими странами и королем Великобритании Карлом III по вопросу Украины. Глава Белого дома также заявил, что Украина почти потерпела поражение в военном плане.