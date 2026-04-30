Лабубу стала резко терять покупателей

Bloomberg: Продажи Лабубу в США рухнули на 45 процентов

Китайская компания Pop Mart, производящая популярные куклы Лабубу, показала признаки серьезного спада. Об этом сообщило Bloomberg.

Оказалось, что мартовские продажи этой продукции в США обрушились на 45 процентов в годовом исчислении. Это нивелировало рост, который наблюдался в последние месяцы зимы (41 процент в феврале и 130 процентов — в январе).

Как отметило издание, США стали для Pop Mart самым важным зарубежным рынком. В 2025 году на этот регион приходилось 18 процентов выручки, хотя в 2024-м речь шла всего лишь о 5,5 процента. Однако данные за прошлый месяц говорят о просадке потребительского спроса. И если тенденция сохранится, то замедлится и общий рост компании.

В настоящее время компания имеет 445 магазинов в материковом Китае, а также обширную сеть торговых автоматов по сравнению с 64 магазинами в Северной Америке, 42 из которых были открыты в прошлом году.

В конце марта сообщалось о 22-процентном падении акций Pop Mart. Это случилось после того, как компания объявила о росте выручки на 185 процентов и чистой прибыли на 309 процентов. Однако, поскольку такую динамику обеспечили в основном продажи кукол Labubu, это разочаровало инвесторов, которые надеялись на успех и других франшиз.

