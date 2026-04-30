Россиянам пригрозили арестом за сорванную сирень

Роскачество: За сорванную сирень могут арестовать на 15 суток

Сбор сирени в общественных местах может расцениваться как ущерб муниципальной собственности. Какое наказание за это предусматривается, РИА Новости разъяснила заместитель главы Роскачества Елена Саратцева в ходе Кавказского инвестиционного форума.

Деревья, растущие на территориях муниципальных образований, в скверах и парках, принадлежат муниципалитету, поэтому их порча карается административным кодексом. Нарушение предусматривает ответственность в виде штрафа и даже ареста сроком до 15 суток. Если же сбор сирени осуществлялся с целью последующей продажи, речь идет об уголовной ответственности. Некоторые россияне убеждены, что, обламывая ветки, можно улучшить рост куста. Однако на деле это только вредит растению, принося ущерб экологии, подчеркнула Саратцева.

Ранее россиянам пригрозили тюремным сроком за сбор грибов. Такая мера наказания возможна в случае, если грибник знал, что собранные им грибы занесены в Красную книгу. Штраф в 3-4 тысячи рублей можно получить за сбор грибов в заповедниках и национальных парках.