22:08, 29 апреля 2026

Медведев прокомментировал высказывания европейских королей о политике афоризмом

Медведев напомнил европейским королям, что они «царствуют, но не правят»
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в социальной сети X прокомментировал высказывания европейских королей о политике, напомнив им афоризм «царствуют, но не правят».

Говоря о состоявшейся в апреле встрече президента Украины Владимира Зеленского и короля Швеции Карла XVI Густава, а также о заявлении короля Великобритании Карла III в Конгрессе США, Медведев обвинил их в том, что они выбросили правила и ввязались в политику.

«Как иначе расценить разглагольствования Карла III и Карла XVI Густава о защите Украины и 5-й статье договора НАТО? Не пора ли им вспомнить, что они "царствуют, но не правят"?» — написал Медведев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть разногласия с европейскими странами и королем Великобритании Карлом III по вопросу Украины.

