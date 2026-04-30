В МИД России отвергли возможность применения ядерного оружия на Украине

Посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов отверг возможность применения ядерного оружия на Украине. Об этом пишет ТАСС.
Он указал на «беспочвенные спекуляции» насчет того, что в Москве якобы рассматривают возможность применения ядерного оружия на Украине или угрожают им Киеву.
«Очевидно, что это делается специально с целью нагнетания антироссийской истерии», — ответил дипломат. Белоусов напомнил, что Россия предпринимает все усилия для урегулирования украинского конфликта.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь поднял вопрос о ядерном оружии, говоря о гарантиях безопасности для страны.