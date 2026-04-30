Экономика
15:01, 30 апреля 2026Экономика

Молодым семьям отсоветовали покупать один вид квартир

Грецова: Новым семьям не стоит покупать маленькое жилье без плана на расширение
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Молодым семьям стоит покупать маленькое жилье только в том случае, если в будущем планируется расширение. Об этом заявила экономист, эксперт Центра развития гуманитарных технологий Эльвира Грецова в беседе с Tsargrad.tv.

Таким образом специалист прокомментировала мнение руководителя одной из строительных компаний, который заявил, что небольшая жилая площадь не должна мешать семьям заводить детей. По словам Грецовой, компактная квартира станет неплохим стартом, но только при наличии четкого плана на расширение через три-пять лет. В противном случае недостаток места будет ограничивать.

«Взяв на себя ипотечную нагрузку в виде 25-метровой студии на условные 20-25 лет, выбраться из нее в дальнейшем в квартиру хотя бы с двумя изолированными комнатами достаточно проблематично», — отметила экономист.

Ранее сообщалось, что в России начали снижаться цены на вторичную недвижимость.

    Последние новости

    «Конфликт с Европой навсегда». Медведев рассказал молодежи о завершении СВО и ядерном апокалипсисе

    В России девочку не пустили на матч с желто-синим мячом на плакате

    Названы самые модные цвета одежды на лето

    В России указали на смену риторики Запада по Украине

    Трамп оценил вероятность высадки астронавтов на Луну до 2029 года

    В Кремле назвали инструмент влияния на Зеленского

    Мошенники устроили поджог военторга в Подмосковье

    Актриса Миронова умерла в возрасте 55 лет

    В роскошной коллекции Порошенко нашли русский след

    Бывшему сенатору отказали в иске к российской колонии «Черный дельфин»

    Все новости
