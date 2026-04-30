Молодым семьям отсоветовали покупать один вид квартир

Грецова: Новым семьям не стоит покупать маленькое жилье без плана на расширение

Молодым семьям стоит покупать маленькое жилье только в том случае, если в будущем планируется расширение. Об этом заявила экономист, эксперт Центра развития гуманитарных технологий Эльвира Грецова в беседе с Tsargrad.tv.

Таким образом специалист прокомментировала мнение руководителя одной из строительных компаний, который заявил, что небольшая жилая площадь не должна мешать семьям заводить детей. По словам Грецовой, компактная квартира станет неплохим стартом, но только при наличии четкого плана на расширение через три-пять лет. В противном случае недостаток места будет ограничивать.

«Взяв на себя ипотечную нагрузку в виде 25-метровой студии на условные 20-25 лет, выбраться из нее в дальнейшем в квартиру хотя бы с двумя изолированными комнатами достаточно проблематично», — отметила экономист.

