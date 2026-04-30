Мужчина уснул около дома 19-летней преступницы и поплатился жизнью

В США 19-летняя преступница приказала убить уснувшего у ее дома мужчину

В США вынесли приговор преступнице, которая приказала подельникам расправиться с припарковавшимся у ее дома мужчиной. Об этом сообщает New York Post.

23-летнюю Кайлу Альваренгу приговорили к пожизненному сроку за преступление, совершенное в марте 2022 года. Тогда 29-летний Линвер Ортис Понсе уснул в своей машине на улице у дома 19-летней девушки, которая оказалась лидером местной молодежной банды. Альваренга вышла на улицу и потребовала, чтобы Понсе убирался. Он отказался, так как машина стояла на общественной территории.

Тогда Альваренга вызвала подельников — 28-летнего Кристофера Пердомо и пятерых подростков. Они жестоко избили Понсе и завладели его автомобилем. Мужчина побежал к ближайшей заправке, чтобы вызвать полицию, и поплатился за это жизнью. Альваренга приказала подчиненным расправиться с ним, что они и сделали. Затем они бросили машину мужчины в лесу, а деньги из его кошелька поделили.

Во вторник, 28 апреля, суд приговорил Альваренгу как организатора преступления к пожизненному заключению без права выхода по УДО. Девушка не раскаялась и не извинилась перед родными Понсе.

Пердомо задержали в 2024 году. Суд над ним состоится 11 мая. Он пошел на сделку со следствием, обвинение будет требовать для него 20 лет тюрьмы. Еще пять участников расправы, которые на тот момент были несовершеннолетними, уже полностью признали вину.

Ранее сообщалось, что серийная убийца из Сеула, отравившая несколько мужчин на свиданиях, отказалась признать вину на первом заседании суда. Девушка заявила, что не хотела смерти своих жертв.