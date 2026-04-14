«Слишком красивая» 21-летняя серийная убийца отказалась признать вину

21-летняя девушка из Сеула, отравившая двух мужчин, отказалась признать вину

Серийная убийца из Сеула, отравившая несколько мужчин на свиданиях, отказалась признать вину на первом заседании суда. Об этом пишет MBC.

21-летнюю Ким Соёнг арестовали 19 февраля. Оказалось, что с декабря 2025 по февраль 2026 года она напоила трех мужчин смесью седативных веществ. Двоих пострадавших спасти не удалось, третий выжил и обратился в полицию. После ареста девушка прославилась в соцсетях: пользователи сочувствовали ей, утверждая, что она слишком красива, чтобы быть преступницей.

На начавшемся в Сеуле судебном процессе Соёнг призналась, что подмешивала своим жертвам коктейль из наркотиков. При этом она заявила, что не желала смерти своих знакомых. «Я думала, что они просто заснут», — сказала преступница и добавила, что не хочет, чтобы ее судили присяжные.

Родные жертв назвали слова Соёнг «чем-то невероятным», так как следствие установило, что она намеренно приготовила токсичную смесь.

Ранее сообщалось, что перед судебным заседанием Соёнг написала покаянное письмо. Его содержание не было раскрыто, однако считалось, что в послании девушка полностью признала вину.