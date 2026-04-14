«Слишком красивая» 21-летняя серийная убийца отказалась признать вину

Серийная убийца из Сеула, отравившая несколько мужчин на свиданиях, отказалась признать вину на первом заседании суда. Об этом пишет MBC.
21-летнюю Ким Соёнг арестовали 19 февраля. Оказалось, что с декабря 2025 по февраль 2026 года она напоила трех мужчин смесью седативных веществ. Двоих пострадавших спасти не удалось, третий выжил и обратился в полицию. После ареста девушка прославилась в соцсетях: пользователи сочувствовали ей, утверждая, что она слишком красива, чтобы быть преступницей.
На начавшемся в Сеуле судебном процессе Соёнг призналась, что подмешивала своим жертвам коктейль из наркотиков. При этом она заявила, что не желала смерти своих знакомых. «Я думала, что они просто заснут», — сказала преступница и добавила, что не хочет, чтобы ее судили присяжные.
Родные жертв назвали слова Соёнг «чем-то невероятным», так как следствие установило, что она намеренно приготовила токсичную смесь.
Ранее сообщалось, что перед судебным заседанием Соёнг написала покаянное письмо. Его содержание не было раскрыто, однако считалось, что в послании девушка полностью признала вину.