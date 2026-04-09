«Слишком красивая» 21-летняя серийная убийца пожалела о содеянном

21-летняя девушка из Сеула, отравившая двух мужчин, написала покаянное письмо

Серийная убийца из Сеула, отравившая несколько мужчин на свиданиях, перед первым судебным заседанием написала покаянное письмо. Об этом сообщает корейское издание Financial News.

21-летнюю Ким Соёнг арестовали 19 февраля. Оказалось, что с декабря 2025 года по февраль 2026-го она напоила трех мужчин смесью седативных веществ. Двоих пострадавших спасти не удалось, третий выжил и обратился в полицию. После ареста девушка прославилась в соцсетях: пользователи сочувствовали ей, утверждая, что она слишком красива, чтобы быть преступницей.

Содержание письма не раскрывается. Предположительно Ким Соёнг призналась, что пожалела о содеянном. Юристы не исключают, что она по-прежнему настаивает, что отравления были неумышленными. Это может быть намеренной линией защиты, поскольку причинение смерти по неосторожности наказывается мягче.

Уже после ареста правоохранительным органам удалось найти трех ранее неизвестных пострадавших. Ким Соёнг встречалась с ними в период с октября 2025-го по январь 2026 года и дала всем троим отравленный напиток. Они остались живы.