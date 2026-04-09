08:05, 9 апреля 2026

«Слишком красивая» 21-летняя серийная убийца пожалела о содеянном

21-летняя девушка из Сеула, отравившая двух мужчин, написала покаянное письмо
Олег Парамонов
Серийная убийца из Сеула, отравившая несколько мужчин на свиданиях, перед первым судебным заседанием написала покаянное письмо. Об этом сообщает корейское издание Financial News.

21-летнюю Ким Соёнг арестовали 19 февраля. Оказалось, что с декабря 2025 года по февраль 2026-го она напоила трех мужчин смесью седативных веществ. Двоих пострадавших спасти не удалось, третий выжил и обратился в полицию. После ареста девушка прославилась в соцсетях: пользователи сочувствовали ей, утверждая, что она слишком красива, чтобы быть преступницей.

Содержание письма не раскрывается. Предположительно Ким Соёнг призналась, что пожалела о содеянном. Юристы не исключают, что она по-прежнему настаивает, что отравления были неумышленными. Это может быть намеренной линией защиты, поскольку причинение смерти по неосторожности наказывается мягче.

Материалы по теме:
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог. Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог.Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
18 декабря 2024
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин. Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин.Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
22 января 2022
Великий лгун. Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
Великий лгун.Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
23 января 2023

Уже после ареста правоохранительным органам удалось найти трех ранее неизвестных пострадавших. Ким Соёнг встречалась с ними в период с октября 2025-го по январь 2026 года и дала всем троим отравленный напиток. Они остались живы.

