Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:21, 30 апреля 2026Бывший СССР

На Украине допустили сценарий российского ядерного удара

Елизаров: ВС РФ могут нанести тактический ядерный удар в ответ на действия ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Россия якобы может использовать тактическое ядерное оружие по Украине. Такое заявление сделал замкомандующего воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Елизаров, передает «Страна.ua».

«Если мы поднимем свою эффективность и увеличим количество ущерба (...) они могут себе сказать, что давайте их повоспитываем тактическим ядерным оружием», — заявил Елизаров.

По его словам, такое якобы может произойти, если Украина начнет применять для ударов по России собственные баллистические ракеты.

19 ноября 2024 года президент России Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину. Согласно ей, Москва может применить ядерное оружие, если оружие массового поражения будет использовано против нее или ее союзников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Конфликт с Европой навсегда». Медведев рассказал молодежи о завершении СВО и ядерном апокалипсисе

    В России девочку не пустили на матч с желто-синим мячом на плакате

    Названы самые модные цвета одежды на лето

    В России указали на смену риторики Запада по Украине

    Трамп оценил вероятность высадки астронавтов на Луну до 2029 года

    В Кремле назвали инструмент влияния на Зеленского

    Мошенники устроили поджог военторга в Подмосковье

    Актриса Миронова умерла в возрасте 55 лет

    В роскошной коллекции Порошенко нашли русский след

    Бывшему сенатору отказали в иске к российской колонии «Черный дельфин»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok