05:11, 30 апреля 2026

На Украине признали ухудшение ситуации на славянском направлении

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Украинский военный обозреватель Константин Машовец признал ухудшение ситуации для ВСУ на славянском направлении. Об этом он заявил журналистке Людмиле Немыре.

Он отметил, что российские войска приближаются к началу масштабной кампании по взятию под контроль Славянско-Краматорской агломерации. Так, бои идут уже в Рай-Александровке, там ВС РФ пытаются перерезать логистику, чтобы вынудить украинских военных отступить.

«Это тем более опасно, что ряд позиций продолжаем удерживать восточнее этого населенного пункта», — добавил Машовец. Он уточнил, что российские бойцы пробиваются на рубеж Николаевка-Никаноровка, чтобы занять господствующие высоты и взять под огневой контроль район Славянска, создавая условия для масштабных наступательных действий.

Ранее Машовец заявил, что российские войска продолжают продвижение на гуляйпольском направлении.

