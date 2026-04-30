16:47, 30 апреля 2026

На Восточном смонтировали стенд для ПТК НП

Иван Потапов
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На космодрме Восточный смонтировали стенд для пилотируемого транспортного корабля нового поколения (ПТК НП). Об этом сообщает Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

«В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов космодрома Восточный смонтировали стенд для обслуживания и подготовки возвращаемого аппарата», — рассказали в Центре.

Смонтированный стенд включает в себя, в частности, подъемные механизмы, заправочные магистрали, системы управления, подачи газов, жидкостей и электроэнергии, которые позволят специалистам космодрома готовить ПТК НП к запуску.

В январе генеральный директор Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (НИИхиммаш) Александр Цыганков сообщил, что туалет для будущего российского лунного корабля — ПТК НП — готов.

В апреле 2023-го в научном журнале «Пилотируемые полеты в космос», издаваемом при поддержке Центра подготовки космонавтов, рассказывалось, что перспективный российский космический корабль «Орел» будет приземляться в Оренбургской области и Сибири.

