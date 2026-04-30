Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:50, 30 апреля 2026Мир

На Западе испугались катастрофы из-за отказа найти компромисс с Россией

Профессор Дизен: Отказ от переговоров с РФ приближает Европу к катастрофе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью Джорджу Гэллоуэю на его YouTube-канале испугался катастрофы из-за отказа Европы от переговоров с Россией и поиска компромиссов.

Он отметил, что раньше европейцы были намного смелее, поскольку позади них были США, однако теперь они отступают. Пришло время попытаться найти компромисс с Москвой, подчеркнул эксперт.

«Вместо этого мы компенсируем это эскалацией. <…> Мы сейчас движемся к масштабной катастрофе», — добавил Дизен.

По его словам, европейские политики не способны воспринимать мир с реальных позиций. Он назвал абсурдом идею о победе над крупнейшей ядерной державой мира.

Ранее Дизен заявил, что новые санкции ЕС, затрагивающие китайские компании, втягивают Евросоюз в прямой конфликт с Пекином.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok