21:26, 26 апреля 2026Мир

Раскрыты последствия новых санкций против России для Европы

Профессор Дизен: Новые санкции против России втягивают ЕС в конфликт с Китаем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал введение новых санкций Евросоюза против России. Об этом он написал в социальной сети X.

Дизен подчеркнул, что новые ограничения, затрагивающие китайские компании, втягивают Евросоюз в прямой конфликт с Пекином.

«Инстинкт самосохранения у Брюсселя поразительно слаб, поскольку ЕС также вступает в конфликт с Китаем», — отметил он.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В новый список ограничений ЕС из 120 пунктов включил запрет на операции с 20 российскими банками, а также на операции с криптовалютой RUBx и «любую поддержку ЕС развития цифрового рубля». Под санкции также попали 12 нефтеперерабатывающих заводов из России и 16 зарубежных компаний.

